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Рух власним коштом замовив систему VAR на матч з Інгульцем: клуб з Петрового не підтримав ініціативу

Сьогодні 11:24 548 1
Рух власним коштом замовив систему VAR на матч з Інгульцем: клуб з Петрового не підтримав ініціативу
#Інгулець, #Рух

Джерело - ФК Рух.

Футбольний клуб Рух замовив систему VAR на принциповий матч проти Інгульця в Петровому (перенесена гра 10-го туру, яку запланували на середу, 19-го квітня).

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

УАФ та УПЛ погодили застосування цієї системи, однак футбольний клуб Інгулець із незрозумілих причин не підтримав таку ініціативу.

Як цього вимагає регламент, футбольний клуб "Рух" заздалегідь (5-го квітня) надіслав прохання про використання системи ВАА під час цього принципового матчу.

6-го квітня Комісія із визначення матчів для застосування системи ВАА погодила його, про що свідчить офіційна відповідь на лист нашого клубу. Це рішення так само офіційним листом довели до відома і футбольного клубу Інгулець, адже, згідно з пунктом 3 "Положення про порядок застосування системи ВАА (VAR) у змаганнях з футболу серед професіональних команд на змагальний сезлон-2022/2023", для цього потрібне також погодження команди господарів.

Окрім того, оскільки в 10-му турі за кошти УАФ VAR уже працював на матчі Шахтар - Олександрія, тепер заплатити за роботу системи відеоспостереження повинен замовник, тобто Рух.

Того ж дня листом, датованим 6-им квітня, за підписом генерального директора Ігоря Дедишина футбольний клуб Рух зобов’язався оплатити використання системи ВАА.

У п’ятницю, 14-го квітня, Українська асоціація футболу в листі за підписом першого віцепрезидента Анатолія Демяненка попросила профінансувати роботу системи VAR упродовж трьох робочих днів, фактично затвердивши його використання на грі Інгулець – Рух.

Футбольний клуб із Петрового, як господар матчу, жодним чином не відреагував на це, фактично саботуючи офіційні рішення.

Для вирішення питань організаційно-технічного забезпечення футбольний клуб "Рух" погодився понести додаткові витрати задля того, щоби гарантувати роботу VAR у Петровому. Тобто всі фінансові, організаційні та безпекові питання Рух готовий узяти на себе.

Однак, оскільки футбольний клуб Інгулець продовжує "грати в мовчанку", а за регламентом його письмова згода обов’язкова у вирішенні цього питання, Українська Прем’єр-ліга звернулася з офіційним листом до керівників обидвох клубів узгодити це питання до 18:00 неділі, 16-го квітня.

Поки що відповіді від футбольного клубу з Петрового немає, і це викликає щонайменше подив. Футбольний клуб Рух виступає за прозорість українського футболу та за те, щоби всі матчі проходили у чесній і справедливій боротьбі. Натомість ми не бачимо такого ж бажання і від Інгульця, який ігнорує пропозицію Руху про застосування VAR під час цього матчу та не відповідає на офіційні звернення керівних органів українського футболу.

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