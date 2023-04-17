Леоненко - про смерть Шкапенка: Пішов мій друг

Джерело - Чемпіон.
Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко прокоментував новину про смерть свого експартнера за командою Павла Шкапенка.
Відповідний пост він виклав у Телеграмі.
"Я так зрозумів, що життя почало мене перевіряти. Спочатку Радченко, а зараз... Коли я грав, Паша Шкапенко та Призетко були моїми найкращими друзями. Близькими. Хоча я з усіма спілкуюся, але вони реально були моїми найкращими друзями. Пішов мій друг. Людина, яка реально найкраще грала головою.
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Мені здається, це досягнення зараз у футболі. Я йому кличку вигадав - Чапай. Тому що Сабо відправив Шкапенка та Реброва, а Ребров йшов як син. Я не знаю, як себе сьогодні Серьога почувається. Думаю, що він багатьом завдячує йому. Дуже багатьом.
Здебільшого "піхали" Шкапенку, а він намагався якось захищати Реброва. Сабо "піхав" усім, крім мене. Мені "піхати" не треба було. Думаю, що сьогодні знову розборів не буде, бо я нап'юся. Не знаю, виконаю я плаксу чи ні, але, гадаю, сльози самі потечуть. А ось уже й сльози", - сказав Леоненко.