Ольмо потрапив до сфери інтересів мадридського клубу

Півзахисник РБ Лейпцига Дані Ольмо потрапив до сфери інтересів мадридського Реала.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Повідомляється, що "вершкові" готові викласти за колишнього гравця молодіжної команди Барселони 60 млн євро. Саме така сума відступних прописана у клаусулі 24-річного гравця для іспанських команд.

Цього сезону Дані Ольмо зіграв 24 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 6 асистів. Він грає у РБ Лейпцигу з січня 2020 року, контракт розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Реал уважно стежить за нападником Ювентуса.