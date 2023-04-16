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Реал зацікавився колишнім гравцем Барселони

Ольмо потрапив до сфери інтересів мадридського клубу
Сьогодні 15:11 223 0
Реал зацікавився колишнім гравцем Барселони
Фото Getty Images
#Барселона, #РБ Лейпциг, #Реал Мадрид, #Дані Ольмо

Джерело - sport.ua.

Півзахисник РБ Лейпцига Дані Ольмо потрапив до сфери інтересів мадридського Реала.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Повідомляється, що "вершкові" готові викласти за колишнього гравця молодіжної команди Барселони 60 млн євро. Саме така сума відступних прописана у клаусулі 24-річного гравця для іспанських команд.

Цього сезону Дані Ольмо зіграв 24 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 6 асистів. Він грає у РБ Лейпцигу з січня 2020 року, контракт розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Реал уважно стежить за нападником Ювентуса.

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