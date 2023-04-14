Реал шукає заміну Бензема

Реал уважно стежить за нападником Ювентуса Душаном Влаховичем.

Про це повідомляє AS.

Оскільки Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе не будуть доступні на ринку влітку, "вершкові" розглядають варіант з 23-річним сербом, який з часом має стати заміною Каріму Бензема.

Проте туринський клуб чітко дав зрозуміти, що Влахович залишається ключовою фігурою їхніх поточних та майбутніх планів, тому його продаж виключений.

В цьому сезоні на рахунку нападника 11 голів та 4 результативні передачі у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що Влахович може покинути Ювентус у разі невиходу в Лігу чемпіонів.