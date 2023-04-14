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Реал уважно стежить за нападником Ювентуса

Реал шукає заміну Бензема
Сьогодні 18:42 162 0
Реал уважно стежить за нападником Ювентуса
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Реал уважно стежить за нападником Ювентуса Душаном Влаховичем.

Про це повідомляє AS.

Оскільки Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе не будуть доступні на ринку влітку, "вершкові" розглядають варіант з 23-річним сербом, який з часом має стати заміною Каріму Бензема.

Проте туринський клуб чітко дав зрозуміти, що Влахович залишається ключовою фігурою їхніх поточних та майбутніх планів, тому його продаж виключений.

В цьому сезоні на рахунку нападника 11 голів та 4 результативні передачі у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що Влахович може покинути Ювентус у разі невиходу в Лігу чемпіонів.

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