Джерело - tribuna.com.
Реал уважно стежить за нападником Ювентуса Душаном Влаховичем.
Про це повідомляє AS.
Оскільки Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе не будуть доступні на ринку влітку, "вершкові" розглядають варіант з 23-річним сербом, який з часом має стати заміною Каріму Бензема.
Проте туринський клуб чітко дав зрозуміти, що Влахович залишається ключовою фігурою їхніх поточних та майбутніх планів, тому його продаж виключений.
В цьому сезоні на рахунку нападника 11 голів та 4 результативні передачі у 32 матчах.
Раніше повідомлялося, що Влахович може покинути Ювентус у разі невиходу в Лігу чемпіонів.