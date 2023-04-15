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Баварія зіграла внічию з Гоффенгаймом, Боруссія Д втратила перемогу над Штутгартом: результати 28 туру Бундесліги

Результати 28 туру Бундесліги
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Баварія зіграла внічию з Гоффенгаймом, Боруссія Д втратила перемогу над Штутгартом: результати 28 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 28-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
28 тур, 15 квітня

Баварія - Гоффенгайм 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Павар, 1:1 - 71 Крамарич

Кельн - Майнц 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Айорк, 1:1 - 51 Любічич

РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 5 Маєр, 1:1 - 10 Кампль, 2:1 - 32 Вернер, 3:1 - 35 Вернер, 3:2 - 82 Варгас

Штутгарт - Боруссія Дортмунд 3:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Алле, 0:2 - 33 Мален, 1:2 - 78 Кулібалі, 2:2 - 84 Вагноман, 2:3 - 90+3 Рейна, 3:3 - 90+7 Сілас

Сьогодні, 15 квітня, у Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30 Айнтрахт - Боруссія Менхенгладбах

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