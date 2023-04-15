Сака: Зінченко і Жезус – особливі футболісти

Джерело - sport.ua.
Досвід перемог Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса допомагає Арсеналу рухатись вперед.
Про це розповів вінгер лондонського клубу Букайо Сака.
"Думаю, вони впливають на нас двома способами. Звичайно, це якісні гравці, особливі футболісти. Вони мали досвід участі у багатьох перегонах за титулами, боролися за найбільші трофеї. Вони діляться з нами своїм досвідом і допомагають нам ментально рухатися вперед", - відзначив Сака.
Зінченко і Жезус перейшли в Арсенал влітку минулого року з Манчестер Сіті.
Раніше Манчестер Сіті ухвалив принципове рішення щодо трансферів.
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