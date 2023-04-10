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Манчестер Сіті ухвалив принципове рішення щодо трансферів

Манчестер Сіті не буде продавати гравців в Арсенал
Сьогодні 19:25 312 0
Манчестер Сіті ухвалив принципове рішення щодо трансферів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Манчестер Сіті ухвалив принципове рішення про припинення будь-яких контактів з Арсеналом щодо продажу гравців основного складу.

Про це повідомляє Football Insider.

Раніше "містяни" продали "канонірам" українця Олександра Зінченка та бразильця Габріела Жезуса. У Сіті угодами були задоволені. Однак зараз, коли Зінченко та Жезус стали лідерами лондонців, які ведуть із "містянами" боротьбу за чемпіонство в АПЛ, вони хочуть переглянути свою трансферну політику.

Повідомляється, що у майбутнє літнє трансферне вікно Ман Сіті відхилить будь-які пропозиції від Арсенала.

Наразі Арсенал у турнірній таблиці АПЛ лідирує після 30 турів, маючи 73 очки. Манчестер Сіті йде другим, відстаючи від "канонірів" на 6 пунктів, але має одну гру в запасі.

Раніше легенда Ліверпуля знищив Зінченка після матчу АПЛ.

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