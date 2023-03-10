Рамос та Хакімі покинуть ПСЖ

Влітку у ПСЖ будуть зміни

Влітку ПСЖ зробить низку кадрових змін у команді.

Про це повідомив інсайдер Педро Алмейда.

За інформацією джерела, парижани не будуть підписувати нову угоду з захисником Серхіо Рамосом. Нинішній контракт іспанця спливає у червні цього року.

Також очікується, що на продаж буде виставлений крайній захисник ПСЖ Ашраф Хакімі.

Імовірно, що головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє також піде з посади наприкінці цього сезону. 56-річний фахівець очолив французький гранд влітку минулого року, його контракт розрахований до червня 2024 року.

Раніше Рамос пояснив виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів.