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Рамос та Хакімі покинуть ПСЖ

Сьогодні 12:39 514 0
Влітку у ПСЖ будуть зміни
Рамос та Хакімі покинуть ПСЖ
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Серхіо Рамос, #Хакімі

Джерело - tribuna.com.

Влітку ПСЖ зробить низку кадрових змін у команді.

Про це повідомив інсайдер Педро Алмейда.

За інформацією джерела, парижани не будуть підписувати нову угоду з захисником Серхіо Рамосом. Нинішній контракт іспанця спливає у червні цього року.

Також очікується, що на продаж буде виставлений крайній захисник ПСЖ Ашраф Хакімі.

Імовірно, що головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє також піде з посади наприкінці цього сезону. 56-річний фахівець очолив французький гранд влітку минулого року, його контракт розрахований до червня 2024 року.

Раніше Рамос пояснив виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів.

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