Ванат: Пропущений гол від Руха призвів до паніки

Гравці Динамо не правильно повели себе після того, як вийшли вперед у матчі з Рухом.

Про це розповів нападник киян Владислав Ванат.

"Вважаю, що після першого м’яча нам треба було трішки спокійніше грати, виманювати суперника на нашу половину поля і діяти більшою мірою на контратаках. Замість цього ми почали пресингувати суперника і пропустили гол, що призвело до паніки.

Рух - хороша команда, у них талановита молодь. Вони непогано виступили у Юнацькій Лізі УЄФА і сьогодні доволі непогано грали.

Мій гол? На тренуваннях часто у подібних епізодах від крайніх півзахисників та захисників тренери потребують прострілювати низом, а мені треба бути в потрібному місці та забивати подібні голи", - відзначив Ванат.