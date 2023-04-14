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Ванат: Пропущений гол від Руха призвів до паніки

Владислав Ванат прокоментував нічию з Рухом
Сьогодні 22:38 206 0
Ванат: Пропущений гол від Руха призвів до паніки
#Динамо Київ, #Владислав Ванат

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Динамо не правильно повели себе після того, як вийшли вперед у матчі з Рухом.

Про це розповів нападник киян Владислав Ванат.

"Вважаю, що після першого м’яча нам треба було трішки спокійніше грати, виманювати суперника на нашу половину поля і діяти більшою мірою на контратаках. Замість цього ми почали пресингувати суперника і пропустили гол, що призвело до паніки.

Рух - хороша команда, у них талановита молодь. Вони непогано виступили у Юнацькій Лізі УЄФА і сьогодні доволі непогано грали.

Мій гол? На тренуваннях часто у подібних епізодах від крайніх півзахисників та захисників тренери потребують прострілювати низом, а мені треба бути в потрібному місці та забивати подібні голи", - відзначив Ванат.

Раніше Динамо не змогло переграти Рух у 21 турі УПЛ.

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