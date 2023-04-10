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Луческу може пропустити декілька ігор Динамо

Очікується, що Луческу не зможе бути присутнім на іграх найближчим часом.
Сьогодні 16:10 264 0
Луческу може пропустити декілька ігор Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - footballhub.ua.

Головному тренеру Динамо Мірчі Луческу знадобилась медична допомога після матчу з Минаєм (2:0).

Про це розповів журналіст ПРОФУТБОЛ Digital Олексій Корицький.

"Я підійшов до авто Луческу і сказав: "Містере, можна кілька слів щодо матчу". І бачу, що йому реально погано. Він узяв мене за праву руку, ледь утримавшись на ногах. Я бачив, що його завели в роздягальню, де, ймовірно, надали першу допомогу.

Стало відомо, що, найімовірніше, Мірча Луческу не буде поруч із командою під час найближчих матчів", - розповів Корицький.

Раніше голи Царенка та Ваната принесли Динамо перемогу над Минаєм.

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