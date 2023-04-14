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Сабо: Збірна України не повинна грати в одному турнірі з Білоруссю

Йожеф Сабо прокоментував наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами.
Сьогодні 18:10 239 0
Сабо: Збірна України не повинна грати в одному турнірі з Білоруссю
#Йожеф Сабо

Джерело - fanday.net.

Збірна України не повинна брати участь у турнірах разом з Білоруссю та Росією.

Про це розповів екстренер національної команди Йожеф Сабо.

"Я вважаю, що якщо у відборі на Євро-2024 гратиме Білорусь, то ми не повинні там брати участь. Лукашенко і його посіпаки – такі ж б###і та покидьки, як і росіяни. Я не всіх білорусів маю на увазі, а тих, хто проти нас воює. Лукашенко віддав Білорусь у користування Росії. Білорусі вже немає, там Росія-2.

Виходить, що в змаганнях бере участь Росія-2. Зачекайте, скоро російські футболісти візьмуть білоруське громадянство і будуть спокійно собі грати. Вони ж усі хитрожопі, всіляко придумують, як обійти заборони.

Нехай краще нас дискваліфікують (якщо ми не вийдемо на матч відбору Євро – прим.), але грати з білорусами в одному турнірі не можна. Будемо тоді грати товариські матчі. Я навіть своїм дітям і онукам сказав: "Поки я живий, ви ніколи не будете дружити і спілкуватися з росіянами і білорусами".

Нам потрібно підіймати галас у Європі та заручитися підтримкою країн ЄС. Тільки Європа може нам допомогти.На МОК, ФІФА та УЄФА надії немає. Там сидять усі продажні, які продалися за гроші "Газпрому".

Звичайно, якщо збірна України не братиме участі в міжнародних турнірах, то Ребров сюди не піде. Що йому тут робити тоді? Але якщо ми будемо грати, то я хочу бачити на чолі нашої збірної Реброва. Нам не потрібен іноземець. Ребров довів, що він кваліфікований тренер, він не з вулиці прийшов. Але якщо ми знімемося з кваліфікації Євро, то Реброва запрошувати не варто", — сказав Сабо.

Раніше Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.

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