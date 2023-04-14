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Селезньов: Закінчив, бо перестав отримувати від футболу задоволення

Сьогодні 14:51 321 0
Селезньов: Закінчив, бо перестав отримувати від футболу задоволення
#Євген Селезньов

Джерело - Sport.ua.

Український нападник Євген Селезньов прийняв остаточне рішення завершити професійну кар’єру.

Колишній футболіст прокоментував це рішення.

"На жаль, так. Прийде час і я обов’язково дам велике інтерв’ю, яке підсумує всю мою кар’єру. Там розкажу, що сталося і як усе було. Це станеться після мого прощального матчу, який планую провести в Ужгороді. Там зберу людей, з якими грав разом і проти кого грав - Ярмоленка, Мудрика, Шапаренка, Ракицького, багатьох інших. Покличу туди дуже гарну компанію. Сподіваюся, приїдуть друзі-хокейчики - Варлам, Буба. Звісно, цей матч буде благодійним.

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Наразі ж закінчив, бо перестав отримувати від цього футболу задоволення. Точніше, не футболу, а навколофутболу. Не бачу сенсу знаходитися там, де немає гри, а точаться якісь ігрища. Це не моє. Вважаю, що не можна ображати хлопців, ставитися до них не як до людей. Я їх всіх порву, коли даватиму те інтерв’ю, про яке казав вище. То пройдисвіти", - сказав Селезньов.

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