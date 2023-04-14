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Селезньов: Те, що накоїла росія, не вкладається в голові

Сьогодні 12:24 319 0
Селезньов: Те, що накоїла росія, не вкладається в голові
#Євген Селезньов

Джерело - Sport.ua.

Тварини не здатні робити те, що накоїли російські окупанти в Україні.

Про це заявив ексфорвард збірної України Євген Селезньов.

"Мою і всіх інших українців. Те, що накоїла росія, не вкладається в голові. То нелюди. Тварини на таке не здатні. Нич іншого нема сказати. Ой, сам не помітив, як заговорив по-закарпатськи. Я розумів, що діється, завжди, але ще мав ілюзії, що про щось можна домовлятися.

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24 лютого 2022-го - точка неповернення. Після Маріуполя, Ірпеня, Бучі, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Житомира прощення агресорам немає. Можу лишень сказати, що зараз щиро захоплююся тим, що роблять наші воїни в Бахмуті. Це герої. А цим потворам, вибачте, д***я честі, щоб про них стільки говорити", - сказав Селезньов.

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