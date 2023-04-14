Селезньов: Те, що накоїла росія, не вкладається в голові

Тварини не здатні робити те, що накоїли російські окупанти в Україні.

Про це заявив ексфорвард збірної України Євген Селезньов.

"Мою і всіх інших українців. Те, що накоїла росія, не вкладається в голові. То нелюди. Тварини на таке не здатні. Нич іншого нема сказати. Ой, сам не помітив, як заговорив по-закарпатськи. Я розумів, що діється, завжди, але ще мав ілюзії, що про щось можна домовлятися.