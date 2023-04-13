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Команди з Саудівської Аравії можуть підписати багато гравців з топ-5 ліг Європи влітку

У саудівській лізі досі є чинним ліміт - 8 легіонерів у заявці
Сьогодні 20:37 306 0
Команди з Саудівської Аравії можуть підписати багато гравців з топ-5 ліг Європи влітку

Джерело - ESPN.

Керівництво чемпіонату Саудівської Аравії розраховує, що влітку місцеві клуби підсиляться гравцями з топ-5 ліг Європи.

Про це повідомляє ESPN.

У межах підготовки до можливого проведення ЧС-2030 країна намагається популяризувати футбол.

Команди підпишуть близько 50 футболістів з чемпіонатів Англії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії. Також йдеться про Португалію.

Міністр спорту підтримав цей план, а акцент буде зроблено на виконавцях, які влітку стануть вільними агентами.

Відзначається, що через фінансові труднощі європейських клубів саудити матимуть перевагу у перемовинах. При цьому у саудівській лізі досі є чинним ліміт - 8 легіонерів у заявці.

Нагадаємо, уряд Великої Британії не перешкоджав продажу Ньюкасла через відносини з Саудівською Аравією.

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