Головне
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії
Вчора 23:54 1050
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
Сьогодні 20:50 404
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal
Сьогодні 20:20 210
Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу
Сьогодні 19:51 289
Челсі призначив Лемпарда в.о. головного тренера
Сьогодні 16:14 368
У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат
Сьогодні 14:55 729 1
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри
Сьогодні 12:52 3488
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:30 341
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані
Сьогодні 08:00 933
МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами
Вчора 19:38 596
Прямі трансляції

Уряд Великої Британії не перешкоджав продажу Ньюкасла через відносини з Саудівською Аравією

Борис Джонсон навіть отримував листа від принца Мухамеда ібн Салмана
Сьогодні 20:34 261 0
Уряд Великої Британії не перешкоджав продажу Ньюкасла через відносини з Саудівською Аравією
#Ньюкасл Юнайтед

Джерело - The Athletic.

Уряд Великої Британії вважав можливий провал продажу Ньюкасла представникам Саудівської Аравії небажаним для відносин між країнами

Про це повідомляє The Athletic.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон отримував листа від принца Мухамеда ібн Салмана, який натякав на те, що невдача у придбанні Ньюкасла негативно вплине на економічні та торгові стосунки між країнами, які у 2018-му році домовились про інвестиції в сумі 30 мільярдів за 10 років.

Колишній радник Джонсона Едвард Лістер призначив представника Департаменту міжнародної торгівлі Джеррі Грімстона для того, щоб він пролобіював продаж Ньюкасла в АПЛ.

В уряді Великої Британії у відповідь на це заявили, що ніколи не брали участь у продажі Ньюкасла.

Напередодні Моурінью запропонували роботу в Саудівській Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома зарплата Циганкова у Жироні Стала відома зарплата Циганкова у Жироні 885 3
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри 3488
Барселона - Реал 0:4: огляд матчу Барселона - Реал 0:4: огляд матчу 910
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії 1050
У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат 729 1
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані 933
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44915
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 272021
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28697
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73607 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3920
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14542 3