Уряд Великої Британії не перешкоджав продажу Ньюкасла через відносини з Саудівською Аравією

Борис Джонсон навіть отримував листа від принца Мухамеда ібн Салмана

Джерело - The Athletic.

Уряд Великої Британії вважав можливий провал продажу Ньюкасла представникам Саудівської Аравії небажаним для відносин між країнами

Про це повідомляє The Athletic.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон отримував листа від принца Мухамеда ібн Салмана, який натякав на те, що невдача у придбанні Ньюкасла негативно вплине на економічні та торгові стосунки між країнами, які у 2018-му році домовились про інвестиції в сумі 30 мільярдів за 10 років.

Колишній радник Джонсона Едвард Лістер призначив представника Департаменту міжнародної торгівлі Джеррі Грімстона для того, щоб він пролобіював продаж Ньюкасла в АПЛ.

В уряді Великої Британії у відповідь на це заявили, що ніколи не брали участь у продажі Ньюкасла.

Напередодні Моурінью запропонували роботу в Саудівській Аравії.