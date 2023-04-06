Уряд Великої Британії не перешкоджав продажу Ньюкасла через відносини з Саудівською Аравією

Джерело - The Athletic.
Уряд Великої Британії вважав можливий провал продажу Ньюкасла представникам Саудівської Аравії небажаним для відносин між країнами
Про це повідомляє The Athletic.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон отримував листа від принца Мухамеда ібн Салмана, який натякав на те, що невдача у придбанні Ньюкасла негативно вплине на економічні та торгові стосунки між країнами, які у 2018-му році домовились про інвестиції в сумі 30 мільярдів за 10 років.
Колишній радник Джонсона Едвард Лістер призначив представника Департаменту міжнародної торгівлі Джеррі Грімстона для того, щоб він пролобіював продаж Ньюкасла в АПЛ.
В уряді Великої Британії у відповідь на це заявили, що ніколи не брали участь у продажі Ньюкасла.
Напередодні Моурінью запропонували роботу в Саудівській Аравії.