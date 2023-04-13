Реал має намір підсилити фланги захисту влітку

Клуб стежить за кандидатурами Джеймса та Девіса

Джерело - Marca.

Директори Реала вважають, що команді слід підсилити позиції на флангах захисту.

Про це повідомляє Marca.

Клуб стежить за кандидатурами Ріса Джеймса з Челсі та Альфонсо Девіса з Баварії.

Англійця клуб переглядатиме у протистояннях Ліги чемпіонів, перше з яких відбулося вчора (2:0).

Що стосується Девіса, то Реал розуміє, що з Баварією важко буде домовитися. Однак мадридці розраховують скористатися ситуацією з контрактом канадця - він закінчується влітку 2025-го.

Напередодні Асенсіо визначився зі своїм майбутнім у Реалі.