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Реал має намір підсилити фланги захисту влітку

Клуб стежить за кандидатурами Джеймса та Девіса
Сьогодні 19:35 232 0
Реал має намір підсилити фланги захисту влітку
Фото: Getty Images
#Баварія, #Реал Мадрид, #Челсі, #Ріс Джеймс, #Альфонсо Девіс

Джерело - Marca.

Директори Реала вважають, що команді слід підсилити позиції на флангах захисту.

Про це повідомляє Marca.

Клуб стежить за кандидатурами Ріса Джеймса з Челсі та Альфонсо Девіса з Баварії. 

Англійця клуб переглядатиме у протистояннях Ліги чемпіонів, перше з яких відбулося вчора (2:0).

Що стосується Девіса, то Реал розуміє, що з Баварією важко буде домовитися. Однак мадридці розраховують скористатися ситуацією з контрактом канадця - він закінчується влітку 2025-го.

Напередодні Асенсіо визначився зі своїм майбутнім у Реалі.

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