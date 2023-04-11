Асенсіо визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Хавбек веде переговори про новий контракт

Іспанський півзахисник Марко Асенсіо близький до того, щоб продовжити контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше вважалося, що гравець залишить клуб, інтерес до нього проявляла Барселона і низка інших європейських клубів, але Марко завжди хотів залишитися в Мадриді.

Вважається, що на ситуацію вплинув Карло Анчелотті, який кілька разів підкреслював, що хотів би зберегти Асенсіо в клубі. Зараз сторони ведуть переговори.

Однак поки невідомо, на який термін і з якою зарплатою Марко залишиться в клубі. Джерело припускає, що, найімовірніше, новий контракт буде розрахований до 2027 або 2028 року.

Раніше свій контракт продовжив і захисник Челсі Бен Чілуелл.