Асенсіо визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Джерело - isport.ua.
Іспанський півзахисник Марко Асенсіо близький до того, щоб продовжити контракт із мадридським Реалом.
Про це повідомляє The Athletic.
Раніше вважалося, що гравець залишить клуб, інтерес до нього проявляла Барселона і низка інших європейських клубів, але Марко завжди хотів залишитися в Мадриді.
Вважається, що на ситуацію вплинув Карло Анчелотті, який кілька разів підкреслював, що хотів би зберегти Асенсіо в клубі. Зараз сторони ведуть переговори.
Однак поки невідомо, на який термін і з якою зарплатою Марко залишиться в клубі. Джерело припускає, що, найімовірніше, новий контракт буде розрахований до 2027 або 2028 року.
Раніше свій контракт продовжив і захисник Челсі Бен Чілуелл.