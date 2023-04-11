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Асенсіо визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Хавбек веде переговори про новий контракт
Сьогодні 18:26 217 0
Асенсіо визначився зі своїм майбутнім у Реалі
Фото Getty Images
#Асенсіо, #Реал Мадрид

Джерело - isport.ua.

Іспанський півзахисник Марко Асенсіо близький до того, щоб продовжити контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше вважалося, що гравець залишить клуб, інтерес до нього проявляла Барселона і низка інших європейських клубів, але Марко завжди хотів залишитися в Мадриді.

Вважається, що на ситуацію вплинув Карло Анчелотті, який кілька разів підкреслював, що хотів би зберегти Асенсіо в клубі. Зараз сторони ведуть переговори.

Однак поки невідомо, на який термін і з якою зарплатою Марко залишиться в клубі. Джерело припускає, що, найімовірніше, новий контракт буде розрахований до 2027 або 2028 року.

Раніше свій контракт продовжив і захисник Челсі Бен Чілуелл.

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