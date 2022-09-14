Хамес успішно пройшов медогляд в Олімпіакосі

Колумбійський хавбек продовжить кар'єру у Греції.

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник мадридського Реала Хамес Родрігес незабаром буде представлений у якості нового гравця Олімпіакоса.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

31-річний колумбієць успішно пройшов медичне обстеження у Греції.

Незабаром Хамес підпише контракт із Олімпіакосом, який орендує колумбійського хавбека у катарського Аль-Райяна з можливим правом викупу на постійній основі.

Загалом у Катарі Хамес Родрігес провів 15 матчів, забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.