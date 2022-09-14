Головне
Шахтар - Селтік 1:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:27 11187
Шахтар - Селтік: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 20:23 1534
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 20:19 15687
Шахтар - Селтік - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Сьогодні 19:46 2362
Швед та Зубков - у старті Шахтаря на матч з Селтіком
Сьогодні 18:37 615
Цуренко обіграла росіянку Александрову на турнірі в Словенії
Сьогодні 15:13 337
Федерація велоспорту звинуватила Мінспорту за саботаж участі збірної на ЧС-2022
Сьогодні 14:28 317
Аполлон - СК Дніпро-1: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій
Сьогодні 13:00 276
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 11:57 962
У держбюджеті закладено 3,7 млрд гривень на спорт
Сьогодні 11:54 221
Прямі трансляції

Хамес успішно пройшов медогляд в Олімпіакосі

Сьогодні 19:58 117 0
Колумбійський хавбек продовжить кар'єру у Греції.
Хамес успішно пройшов медогляд в Олімпіакосі
Фото - gettyimages
#Олімпіакос Пірей, #Футбольні трансфери, #Хамес Родрігес

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник мадридського Реала Хамес Родрігес незабаром буде представлений у якості нового гравця Олімпіакоса.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

31-річний колумбієць успішно пройшов медичне обстеження у Греції.

Незабаром Хамес підпише контракт із Олімпіакосом, який орендує колумбійського хавбека у катарського Аль-Райяна з можливим правом викупу на постійній основі.

Загалом у Катарі Хамес Родрігес провів 15 матчів, забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 4087
Брюгге Яремчука розгромив Порту, Баварія впевнено переграла Барселону: результати 2 туру Ліги чемпіонів Брюгге Яремчука розгромив Порту, Баварія впевнено переграла Барселону: результати 2 туру Ліги чемпіонів 3915
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 4955 1
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 7807
Шахтар - Селтік 1:1. ОНЛАЙН Шахтар - Селтік 1:1. ОНЛАЙН 11187
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 15687
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69676 5
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9506
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17590 12
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9228 6
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35976
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 44121 1