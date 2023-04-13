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Анчелотті побив клубний рекорд Реала за перемогами у Лізі чемпіонів

Анчелотті претендує на свій третій титул ЛЧ з Реалом
Сьогодні 14:31 466 0
Анчелотті побив клубний рекорд Реала за перемогами у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Челсі, #Карло Анчелотті

Джерело - suspilne.media.

Реал на чолі з Карло Анчелотті виграв свій перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Челсі (2:0).

Італієць вперше очолив Реал у 2013 році. Та вже у дебютному сезоні з "вершковими" привів команду до головного трофею Ліги чемпіонів.

Те ж досягнення підкорилося Анчелотті у сезоні 2021/22. Вдруге очоливши команду влітку 2021 року, італієць виграв Кубок чемпіонів, до якого додав своє дебютне "золото" національної іспанської першості.

Загалом у головному клубному євротурнірі Анчелотті провів на чолі Реала 47 матчів. 4 рази зігравши унічию й зазнавши 8 поразок, рекордсмен ЛЧ за виграними титулами виграв з клубом 35 матчів на цьому рівні — новий рекорд в історії мадридського клубу.

Попереднім власником рекорду в 34 перемоги був іспанець Вісенте Дель Боске. Той тричі очолював Реал у період 1994-2003 років.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі.

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