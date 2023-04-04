ПСЖ надав Галтьє два матчі на виправлення ситуації

Крістоф Галтьє може достроково покинути посаду головного тренера

ПСЖ дав головному тренеру Крістофу Галтьє два матчі (проти Ніцци та Ланса), щоб повернути якісну гру і заспокоїти роздягальню.

Про це повідомляє Goal.

ПСЖ вилетів з ЛЧ та Кубка Франції, однак катарські боси планували вирішувати питання з наставником у кінці сезону. Підопічні Гальтьє раптом почали провалюватися ще й в чемпіонаті, програвши Ренну та Ліону. Відрив від переслідувачів досі складає комфортні 6 очок, але

Керівництву клубу не подобається байдуже ставлення гравців до результатів решти сезону. Якщо Галтьє не вплине на ситуацію, то достроково покине ПСЖ.

Нагадаємо, Галтьє підписав контракт до 2024 року.