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ПСЖ надав Галтьє два матчі на виправлення ситуації

Крістоф Галтьє може достроково покинути посаду головного тренера
Сьогодні 15:40 233 0
ПСЖ надав Галтьє два матчі на виправлення ситуації
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - football24.uа.

ПСЖ дав головному тренеру Крістофу Галтьє два матчі (проти Ніцци та Ланса), щоб повернути якісну гру і заспокоїти роздягальню.

Про це повідомляє Goal.

ПСЖ вилетів з ЛЧ та Кубка Франції, однак катарські боси планували вирішувати питання з наставником у кінці сезону. Підопічні Гальтьє раптом почали провалюватися ще й в чемпіонаті, програвши Ренну та Ліону. Відрив від переслідувачів досі складає комфортні 6 очок, але

Керівництву клубу не подобається байдуже ставлення гравців до результатів решти сезону. Якщо Галтьє не вплине на ситуацію, то достроково покине ПСЖ.

Нагадаємо, Галтьє підписав контракт до 2024 року. 

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