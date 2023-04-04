ПСЖ надав Галтьє два матчі на виправлення ситуації

Джерело - football24.uа.
ПСЖ дав головному тренеру Крістофу Галтьє два матчі (проти Ніцци та Ланса), щоб повернути якісну гру і заспокоїти роздягальню.
Про це повідомляє Goal.
ПСЖ вилетів з ЛЧ та Кубка Франції, однак катарські боси планували вирішувати питання з наставником у кінці сезону. Підопічні Гальтьє раптом почали провалюватися ще й в чемпіонаті, програвши Ренну та Ліону. Відрив від переслідувачів досі складає комфортні 6 очок, але
Керівництву клубу не подобається байдуже ставлення гравців до результатів решти сезону. Якщо Галтьє не вплине на ситуацію, то достроково покине ПСЖ.
Нагадаємо, Галтьє підписав контракт до 2024 року.