Циганков чекав переходу в більш статусний клуб - агент

Український вінгер Віктор Циганков перейшов у Жирону заради того, аби в майбутньому перейти у більш статусну команду.

Про це розповів агент українця Пере Гвардіола, який є братом Жузепа Гвардіоли.

"У мене з ним давні стосунки. Я вже розмовляв із ним рік тому - він очікував на більш статусний клуб, але з цього нічого не вийшло, тому що Динамо багато просило за його трансфер. Я запропонував йому приїхати в Жирону, але він хотів вивчити інші варіанти.

Потім почалася війна і влітку ми знову розмовляли, але Динамо досі просило занадто багато. Цієї зими, коли український чемпіонат пішов на паузу, ми змогли це зробити. Головний тренер команди дуже хотів цього футболіста, я зміг переконати Віктора.

Сказав, що це спосіб проявити себе в європейському чемпіонаті, що Жирона може стати для нього трампліном", - заявив Гвардіола.