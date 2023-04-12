Циганков чекав переходу в більш статусний клуб - агент

Джерело - isport.ua.
Український вінгер Віктор Циганков перейшов у Жирону заради того, аби в майбутньому перейти у більш статусну команду.
Про це розповів агент українця Пере Гвардіола, який є братом Жузепа Гвардіоли.
"У мене з ним давні стосунки. Я вже розмовляв із ним рік тому - він очікував на більш статусний клуб, але з цього нічого не вийшло, тому що Динамо багато просило за його трансфер. Я запропонував йому приїхати в Жирону, але він хотів вивчити інші варіанти.
Потім почалася війна і влітку ми знову розмовляли, але Динамо досі просило занадто багато. Цієї зими, коли український чемпіонат пішов на паузу, ми змогли це зробити. Головний тренер команди дуже хотів цього футболіста, я зміг переконати Віктора.
Сказав, що це спосіб проявити себе в європейському чемпіонаті, що Жирона може стати для нього трампліном", - заявив Гвардіола.
Раніше Суркіс пояснив трансфер Циганкова у Жирону.
Нагадаємо, Жирона заплатила 5 млн євро за трансфер 25-річного футболіста. Циганков у поточному сезоні провів 8 матчів за Жирону, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.
Також стала відома зарплата Циганкова у Жироні.