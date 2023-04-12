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Циганков чекав переходу в більш статусний клуб - агент

Агент переконав українця вибрати Жирону
Сьогодні 18:14 275 0
Циганков чекав переходу в більш статусний клуб - агент
Фото - gettyimages
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - isport.ua.

Український вінгер Віктор Циганков перейшов у Жирону заради того, аби в майбутньому перейти у більш статусну команду.

Про це розповів агент українця Пере Гвардіола, який є братом Жузепа Гвардіоли.

"У мене з ним давні стосунки. Я вже розмовляв із ним рік тому - він очікував на більш статусний клуб, але з цього нічого не вийшло, тому що Динамо багато просило за його трансфер. Я запропонував йому приїхати в Жирону, але він хотів вивчити інші варіанти.

Потім почалася війна і влітку ми знову розмовляли, але Динамо досі просило занадто багато. Цієї зими, коли український чемпіонат пішов на паузу, ми змогли це зробити. Головний тренер команди дуже хотів цього футболіста, я зміг переконати Віктора.

Сказав, що це спосіб проявити себе в європейському чемпіонаті, що Жирона може стати для нього трампліном", - заявив Гвардіола.

Раніше Суркіс пояснив трансфер Циганкова у Жирону.

Нагадаємо, Жирона заплатила 5 млн євро за трансфер 25-річного футболіста. Циганков у поточному сезоні провів 8 матчів за Жирону, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Також стала відома зарплата Циганкова у Жироні.

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