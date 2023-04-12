Мессі не отримував офіційної пропозиції від Барселони

Джерело - The Athletic.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі ще не отримував від Барселони офіційної пропозиції щодо трансферу влітку на правах вільного агента.
Про це повідомляє The Athletic.
Клуб хоче підписати 35-річного аргентинця і вже потроху робить кроки з підготовки першої пропозиції.
Хаві має чітке уявлення про те, як саме Мессі покращить гру команди, сторони регулярно спілкуються один з одним.
Найближчим часом каталонці хочуть подати новий фінансовий план у Ла-Лігу, щоб після його обговорення почти роботу на поверненням Мессі та іншими потенційними цілями.
Сам Мессі відчуває себе не зовсім бажаною персоною у Парижі, а Барселона займає особливе місце в його серці.
Нагадаємо, Мессі сподівається на особисту зустріч з президентом Барселони Жоаном Лапортою