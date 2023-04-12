Головне
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу
Вчора 19:41 3157
Реал Мадрид - Челсі: онлайн трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 13:10 791
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі
Сьогодні 10:00 1725
Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1139
Бенфіка поступилася Інтеру в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 671
В ОАЕ розкрили деталі пропозиції Реброву від УАФ
Вчора 23:10 915
Прометей переграв Гамбург в 1/8 фіналу Єврокубка
Вчора 21:12 557
Зоц очолить жіночу збірну України з біатлону
Вчора 20:25 1386
Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком
Вчора 18:39 677
Одноклубник Циганкова розплакався і видалився зі соціальних мереж після матчу з Барселоною
Вчора 17:12 948
Прямі трансляції

Мессі не отримував офіційної пропозиції від Барселони

Клуб хоче підписати 35-річного аргентинця
Сьогодні 13:00 202 0
Мессі не отримував офіційної пропозиції від Барселони
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - The Athletic.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі ще не отримував від Барселони офіційної пропозиції щодо трансферу влітку на правах вільного агента.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуб хоче підписати 35-річного аргентинця і вже потроху робить кроки з підготовки першої пропозиції.

Хаві має чітке уявлення про те, як саме Мессі покращить гру команди, сторони регулярно спілкуються один з одним.

Найближчим часом каталонці хочуть подати новий фінансовий план у Ла-Лігу, щоб після його обговорення почти роботу на поверненням Мессі та іншими потенційними цілями.

Сам Мессі відчуває себе не зовсім бажаною персоною у Парижі, а Барселона займає особливе місце в його серці.

Нагадаємо, Мессі сподівається на особисту зустріч з президентом Барселони Жоаном Лапортою

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони 1713
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі 1725
Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 1139
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу 3157
Збірна України призначила нового головного тренера Збірна України призначила нового головного тренера 1287
Зоц очолить жіночу збірну України з біатлону Зоц очолить жіночу збірну України з біатлону 1386
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9132
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25059 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6054 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19760
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6347
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54064