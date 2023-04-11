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Анчелотті виступив із заявою щодо свого майбутнього у Реалі

Італійський фахівець висловився про роботу у клубі
Сьогодні 19:25 188 0
Анчелотті виступив із заявою щодо свого майбутнього у Реалі
Фото Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті хоче до кінця відпрацювати контракт у клубі.

Про це заявив сам фахівець в ефірі Rai Radio 1.

"Є хороша приказка, яка підходить до цієї ситуації: "Бовтовню вітер забирає". Ось і все.

У мене контракт до 30 червня 2024 року, і я хочу відпрацювати його", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, інтерес до італійського фахівця виявляє Федерація футболу Бразилії, яка хоче бачити фахівця біля керма національної команди.

Раніше повідомлялося, що Челсі розглядає варіант з поверненням Анчелотті.

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