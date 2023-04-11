Анчелотті виступив із заявою щодо свого майбутнього у Реалі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті хоче до кінця відпрацювати контракт у клубі.
Про це заявив сам фахівець в ефірі Rai Radio 1.
"Є хороша приказка, яка підходить до цієї ситуації: "Бовтовню вітер забирає". Ось і все.
У мене контракт до 30 червня 2024 року, і я хочу відпрацювати його", - сказав Анчелотті.
Нагадаємо, інтерес до італійського фахівця виявляє Федерація футболу Бразилії, яка хоче бачити фахівця біля керма національної команди.
Раніше повідомлялося, що Челсі розглядає варіант з поверненням Анчелотті.