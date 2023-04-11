Анчелотті виступив із заявою щодо свого майбутнього у Реалі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті хоче до кінця відпрацювати контракт у клубі.

Про це заявив сам фахівець в ефірі Rai Radio 1.

"Є хороша приказка, яка підходить до цієї ситуації: "Бовтовню вітер забирає". Ось і все.

У мене контракт до 30 червня 2024 року, і я хочу відпрацювати його", - сказав Анчелотті.