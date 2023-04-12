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Ахметов виділить гроші на створення плану відновлення Маріуполя

Президент Шахтаря спрямує 1,5 мільйона доларів на створення плану реконструкції Маріуполя
Сьогодні 13:43 315 0
Ахметов виділить гроші на створення плану відновлення Маріуполя
#Рінат Ахметов, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Бізнесмен та президент Шахтаря Рінат Ахметов спрямує у 2023 році 1,5 мільйона доларів на створення плану відродження Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба інвестиційної групи SCM.

"Рік тому російська армія день за днем знищувала місто Маріуполь, забираючи життя та руйнуючи долі сотень тисяч мирних маріупольців та мужніх захисників міста. Рік тому і назавжди Маріуполь став символом людського лиха та символом незламності українських воїнів. Але руйнація та окупація Маріуполя не мають стати кінцем його історії.

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Я впевнений, що саме Маріуполь має стати символом відродження нашої країни після війни. Щоб розпочати перетворення Маріуполя вже сьогодні, ми всі – український та світовий бізнес, влада, міжнародні інститути – маємо об'єднати зусилля, залучити найкращі уми та світову експертизу.

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Я вірю в майбутнє Маріуполя, тож я вирішив направити $1,5 млн на будівництво проєктного офісу "Mariupol.Reborn". Він працюватиме з нашими партнерами та залучатиме маріупольців, щоб разом створювати спільне бачення нового Маріуполя, який стане домом для всіх маріупольців. Домом, куди після звільнення міста, вони захочуть повернутись", - сказав Ахметов.

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Допис, поширений System Capital Management (@scm_ua)

Нагадаємо, Шахтар розібрався з Металістом у 20 турі УПЛ.

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