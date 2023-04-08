Головне
Шахтар розібрався з Металістом у 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 182
Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:41 164
Царенко та Ванат принесли Динамо перемогу над Минаєм
Сьогодні 14:54 276
Чемпіонку світу з бігу Джеруто відсторонили за допінг
Сьогодні 12:43 234
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 11:35 25495 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 11:34 4667
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 11:33 3951
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані
Сьогодні 11:04 1354
Бернлі Компані достроково вийшов в АПЛ
Сьогодні 08:33 494
У Вересі стався конфлікт: футболісти побилися, Вірт захворів
Вчора 20:22 1097
Прямі трансляції

Шахтар розібрався з Металістом у 20 турі УПЛ

Перемогу "гірникам" приніс гол Бондаренка
Сьогодні 15:56 182 0
Шахтар розібрався з Металістом у 20 турі УПЛ
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Металістом у межах 20-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0. Перемогу "гірникам" приніс гол Бондаренка.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 8 квітня

Шахтар - Металіст 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Бондаренко

Склади команд:

Шахтар: Трубін – Бондар, Степаненко, Судаков (Тотовицький 90+2), Гочолеішвілі, Сікан (Траоре 61), Криськів (Топалов 61), Джурасек (Очеретько 41), Бондаренко, Матвієнко, Ракіцький

Запасні: Пузанков, Пятов, Келсі, Тейлор, Конопля, Фаріна, Борячук, Тоіров

Металіст: Єрмолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковський (Панасенко 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумець 63), Бойчук

Запасні: Костик, Багачанський, Рязанцев, Самуел, Нколишин, Шаміч, Паті, Чідомере

Жовті картки: Степаненко 29, Ралюченко 33, Бондар 55, Траоре 90+4

Раніше Царенко та Ванат принесли Динамо перемогу над Минаєм.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про головні події зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 3951
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 4667
Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона 1539
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані 1354
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 25495 2
У Серії А футболіст забив курйозний гол навісом на останніх хвилинах матчу - ВІДЕО У Серії А футболіст забив курйозний гол навісом на останніх хвилинах матчу - ВІДЕО 1113
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17461
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13997 6
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1121
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10920 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73921 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 79263 3