Шахтар розібрався з Металістом у 20 турі УПЛ

Перемогу "гірникам" приніс гол Бондаренка

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Металістом у межах 20-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0. Перемогу "гірникам" приніс гол Бондаренка.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 8 квітня

Шахтар - Металіст 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Бондаренко

Склади команд:

Шахтар: Трубін – Бондар, Степаненко, Судаков (Тотовицький 90+2), Гочолеішвілі, Сікан (Траоре 61), Криськів (Топалов 61), Джурасек (Очеретько 41), Бондаренко, Матвієнко, Ракіцький

Запасні: Пузанков, Пятов, Келсі, Тейлор, Конопля, Фаріна, Борячук, Тоіров

Металіст: Єрмолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковський (Панасенко 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумець 63), Бойчук

Запасні: Костик, Багачанський, Рязанцев, Самуел, Нколишин, Шаміч, Паті, Чідомере

Жовті картки: Степаненко 29, Ралюченко 33, Бондар 55, Траоре 90+4

Раніше Царенко та Ванат принесли Динамо перемогу над Минаєм.

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