Мессі має намір обговорити з Лапортою повернення в Барселону

35-річний аргентинець може стати вільним агентом

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі сподівається на особисту зустріч з президентом Барселони Жоаном Лапортою для обговорення можливого повернення у клуб влітку.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

35-річний аргентинець може стати вільним агентом, але каталонці мають фінансові проблеми для здійснення цієї угоди - це стосується ліміту зарплат.

Це питання сторони намагатимуться вирішити, Лапорта раніше вже контактував з батьком футболіста.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі Бекхема запропонує Мессі частку клубу.