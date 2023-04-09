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Мессі має намір обговорити з Лапортою повернення в Барселону

35-річний аргентинець може стати вільним агентом
Сьогодні 12:17 219 0
Мессі має намір обговорити з Лапортою повернення в Барселону
#Барселона, #Лапорта, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі сподівається на особисту зустріч з президентом Барселони Жоаном Лапортою для обговорення можливого повернення у клуб влітку.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

35-річний аргентинець може стати вільним агентом, але каталонці мають фінансові проблеми для здійснення цієї угоди - це стосується ліміту зарплат.

Це питання сторони намагатимуться вирішити, Лапорта раніше вже контактував з батьком футболіста.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі Бекхема запропонує Мессі частку клубу.

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