Тухель після поразки від Ман Сіті: Я трохи закохався у свою команду

Баварія не заслужила на розгромну поразку від Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ.

Про це заявив головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"Я вважаю, що ми заслужили принаймні на один гол. Я б повернув 1-2 голи, які забили нам, бо це забагато. Думаю, нашим гравцям трохи не вистачило впевненості та форми. Звичайно, результат для нас гіркий. Сьогодні я трохи закохався у свою команду, в те, як вони грали. Навіть якщо це звучить дивно, це було дуже весело", - сказав Тухель.