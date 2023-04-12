Головне
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу
Вчора 19:41 2558
Реал Мадрид - Челсі: онлайн трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 00:30 694
Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 919
Бенфіка поступилася Інтеру в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 541
В ОАЕ розкрили деталі пропозиції Реброву від УАФ
Вчора 23:10 634
Прометей переграв Гамбург в 1/8 фіналу Єврокубка
Вчора 21:12 477
Зоц очолить жіночу збірну України з біатлону
Вчора 20:25 963
Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком
Вчора 18:39 609
Одноклубник Циганкова розплакався і видалився зі соціальних мереж після матчу з Барселоною
Вчора 17:12 862
Президент Полісся ухвалив рішення розірвати контракт із захисником, який штовхнув арбітриню
Вчора 17:09 588
Прямі трансляції

Тухель після поразки від Ман Сіті: Я трохи закохався у свою команду

Тренер Баварії прокоментував перший матч 1/4 фіналу ЛЧ з Манчестер Сіті
Сьогодні 08:41 150 0
Тухель після поразки від Ман Сіті: Я трохи закохався у свою команду
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Томас Тухель

Джерело - BBC.

Баварія не заслужила на розгромну поразку від Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ.

Про це заявив головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"Я вважаю, що ми заслужили принаймні на один гол. Я б повернув 1-2 голи, які забили нам, бо це забагато. Думаю, нашим гравцям трохи не вистачило впевненості та форми. Звичайно, результат для нас гіркий. Сьогодні я трохи закохався у свою команду, в те, як вони грали. Навіть якщо це звучить дивно, це було дуже весело", - сказав Тухель.

Нагадаємо, Арсенал проявляє інтерес до півзахисника Баварії Раяна Граверберха.

Коментарі ()
Популярне зараз
На війні загинув батько захисника Зорі На війні загинув батько захисника Зорі 1781 1
Збірна України призначила нового головного тренера Збірна України призначила нового головного тренера 1118
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом 2152
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу 2558
Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони 1543
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон 5005
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1142
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10978 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34844
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6341
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109813
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16646