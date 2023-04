Арсенал проявляє інтерес до півзахисника Баварії Раяна Граверберха.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

До офіційної пропозиції від канонірів справа поки що не дійшла. Гравенберх перейшов до Баварії влітку минулого року, проте не зумів завоювати місця в основі. Майбутнє 20-річного хавбека збірної Ніберландів залежатиме від нового тренера Баварії Томаса Тухеля.

У нинішньому сезоні на рахунку Гравенберха 1 гол і 1 асист у 26 матчах за Баварію у всіх турнірах. Трансферна вартість хавбека оцінюється в 30 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2027 року.

❗️X News #Gravenberch: @Arsenal is monitoring him and his situation at Bayern! But no negotiations yet. Lot of competition with Ødegaard, Xhaka, Partey, Jorginho … but nevertheless: He could get more playing time there. Now all depends on Tuchel. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/9s73Fm7NFm