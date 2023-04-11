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Арсенал зацікавився хавбеком Баварії

Гравенберх може продовжити кар'єру в АПЛ
Сьогодні 18:56 279 0
Арсенал зацікавився хавбеком Баварії
Фото Getty Images
#Баварія, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал проявляє інтерес до півзахисника Баварії Раяна Граверберха. 

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

До офіційної пропозиції від канонірів справа поки що не дійшла. Гравенберх перейшов до Баварії влітку минулого року, проте не зумів завоювати місця в основі. Майбутнє 20-річного хавбека збірної Ніберландів залежатиме від нового тренера Баварії Томаса Тухеля.

У нинішньому сезоні на рахунку Гравенберха 1 гол і 1 асист у 26 матчах за Баварію у всіх турнірах. Трансферна вартість хавбека оцінюється в 30 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2027 року.

Раніше Арсенал зіграв внічию з Ліверпулем у матчі 30 туру АПЛ.

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