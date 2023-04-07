Челсі розглядає варіант з поверненням Анчелотті

Анчелотті вже очолював лондонську команду з 2009 по 2011 рік

Джерело - ESPN.

Кандидатура головного тренера Реала Карло Анчелотті обговорюється у розташуванні Челсі.

Про це повідомляє ESPN.

Лондонці зацікавленні у поверненні італійського фахівця, якщо він залишить Реал влітку.

Відзначається, що Челсі хоче призначити тренера, який працював би в тандемі з технічним директором. Карло з такою структурою стикався неодноразово за час своєї кар’єри.

Анчелотті вже очолював лондонську команду у період з 2009 до 2011 року.

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