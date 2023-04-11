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Тоттенгем зацікавлений у трансфері вінгера Челсі

Хакім Зієш влітку може змінити клуб
Сьогодні 12:37 244 0
Тоттенгем зацікавлений у трансфері вінгера Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Зієш, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Тоттенгем виявляє зацікавленість до трансферу вінгера Челсі Хакіма Зієша.

Про це повідомляє Football Insider.

"Шпори" намагатимуться підписати 30-річного футболіста, якщо він не перейде у ПСЖ. Парижани були близькі до угоди в останній день зимового трансферного вікна, проте Челсі тричі відправляв неправильні документи до дедлайну.

Була інформація, що французький клуб поновив інтерес до Зієша.

Тоттенгем вважається найбільш реалістичним варіантом, якщо ПСЖ відмовиться від марокканця. Трансфер оцінюється у 20 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Баварія виділить 100 млн євро на трансфер Кейна.

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