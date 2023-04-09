Баварія виділить 100 млн євро на трансфер Кейна

Джерело - Чемпіон.
Баварія влітку хоче підписати нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.
Про це повідомляє португалець Педру Алмейда.
Німецький гранд готовий викласти за англійського нападника 100 млн євро, що зробить його найдорожчим гравцем в історії клубу.
На цей час трансферний рекорд належить Люку Ернандесу, за якого заплатили 80 млн євро при переході з Атлетіко.
У поточному сезоні Кейн зіграв 41 матч за Тоттенгем, в яких забив 25 голів і віддав 4 результативні передачі. Його контракт чинний до 2024 року.
Раніше стала відома зарплата Тухеляу Баварії.