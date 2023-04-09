Баварія виділить 100 млн євро на трансфер Кейна

Баварія серйозно налаштована підсилити атакувальну лінію

Джерело - Чемпіон.

Баварія влітку хоче підписати нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє португалець Педру Алмейда.

Німецький гранд готовий викласти за англійського нападника 100 млн євро, що зробить його найдорожчим гравцем в історії клубу.

На цей час трансферний рекорд належить Люку Ернандесу, за якого заплатили 80 млн євро при переході з Атлетіко.

У поточному сезоні Кейн зіграв 41 матч за Тоттенгем, в яких забив 25 голів і віддав 4 результативні передачі. Його контракт чинний до 2024 року.

Раніше стала відома зарплата Тухеляу Баварії.