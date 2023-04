Збірна України не має жодних гарантій щодо матчу з Німеччиною

Товариський матч Німеччина - Україна може не відбутися.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Інсайдери і спортивні медіа підхопили, що у червні ми зіграємо проти німців у Бремені. Але на офіційному сайті УАФ немає нічого. Знаючи Андрія Васильовича (Павелка – прим. Футбол 24), я розумію, що контора, яка здатна для своєї збірної домовитися максимум про гру проти дубля Брентфорда, матч з німцями афішувала б на кожному стовпі. Але ні в кого з Фейсбуків УАФ цієї інформації немає.

Transfermarkt, Kicker, офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB) – також нічого про червневий матч проти збірної України у Бремені. Думаю, "пірну" в Гугл, трохи "перелопачу" німецькі джерела. Газета Thüringer Allgemeine певною мірою розставляє крапки над "і". Перекладаю – збірна Німеччини, МОЖЛИВО, проведе 1000 матч у своїй історії проти України як символ миру. DFB веде перемовини з УАФ. Датою буде міжнародний слот з 14 по 21 червня.

Однак, ARD (найбільший телерадіо-консорціум Німеччини) повідомив, що 1000 матч збірної заплановано провести на бременському Везерштадіоні і НЕ проти України. Хоча така зустріч є варіантом і може бути зіграна пізніше. Можливо, в Гельзенкірхені. Словом, і тут – "maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow", – розповів Вацко.