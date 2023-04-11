Збірна України не має жодних гарантій щодо матчу з Німеччиною

Джерело - Чемпіон.
Товариський матч Німеччина - Україна може не відбутися.
Про це розповів журналіст Віктор Вацко.
"Інсайдери і спортивні медіа підхопили, що у червні ми зіграємо проти німців у Бремені. Але на офіційному сайті УАФ немає нічого. Знаючи Андрія Васильовича (Павелка – прим. Футбол 24), я розумію, що контора, яка здатна для своєї збірної домовитися максимум про гру проти дубля Брентфорда, матч з німцями афішувала б на кожному стовпі. Але ні в кого з Фейсбуків УАФ цієї інформації немає.
Transfermarkt, Kicker, офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB) – також нічого про червневий матч проти збірної України у Бремені. Думаю, "пірну" в Гугл, трохи "перелопачу" німецькі джерела. Газета Thüringer Allgemeine певною мірою розставляє крапки над "і". Перекладаю – збірна Німеччини, МОЖЛИВО, проведе 1000 матч у своїй історії проти України як символ миру. DFB веде перемовини з УАФ. Датою буде міжнародний слот з 14 по 21 червня.
Однак, ARD (найбільший телерадіо-консорціум Німеччини) повідомив, що 1000 матч збірної заплановано провести на бременському Везерштадіоні і НЕ проти України. Хоча така зустріч є варіантом і може бути зіграна пізніше. Можливо, в Гельзенкірхені. Словом, і тут – "maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow", – розповів Вацко.
Раніше повідомлялося, що ця гра відбудеться 13 червня. Після цього, 16 та 19 червня, на Україну чекають два матчі відбору на Євро-2024 – проти Північної Македонії та Мальти.
Відзначимо, що Україна та Німеччина провели 8 очних матчів - було 3 нічиї та 5 перемог німців. Востаннє команди грали у 2020-му, коли були в одній групі Ліги націй. Тоді Україна двічі програла - 1:2 вдома та 1:3 в гостях.