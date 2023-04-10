Зінченко підводить Арсенал в обороні: легенда Ліверпуля знищив українця після матчу АПЛ

Олександрові несолодко після центральної гри туру

Джерело - Sky Sports.

Олександр Зінченко опинився в центрі уваги після поєдинку 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Арсеналом.

Український номінальний захисник "канонірів" на 87-й хвилині матчу дозволив Тренту Александер-Арнолду обіграти себе, пропустивши м'яч поміж ногами. Внаслідок цього Арсенал пропустив другий гол і втратив важливу перемогу - 2:2.

Знаменитий ексоборонець Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про дії Зінченка для Sky Sports:

"Цього сезону ми захоплювалися Зінченком, і сьогодні він був блискучим, поки Ліверпуль не зрівняв рахунок. Він чудово володіє м’ячем, але підводить Арсенал в обороні в останню хвилину. Якщо вони знову стануть командою, яка бореться за четвірку найкращих, це буде набагато очевиднішим. Це сталося в першій грі сезону з Крістал Пелас, де Артета випустив Тірні замість Зінченка, і це повторилося сьогодні, тому що він не довіряє йому на 100% при обороні. Я не можу викинути Зінченка з голови. Титул чемпіона на кону, тобі потрібно бути агресивнішим. Такого не може бути. Від Зінченка має бути більше інтенсивності".

Відео обіграшу Зінченка

Zinchenko just laid the Easter egg. pic.twitter.com/56xSULkjwP — Abdurahman. (@matovium) April 9, 2023

Завдяки цій втраті очок Арсеналом їхній конкурент у боротьбі за чемпіонський титул, Манчестер Сіті, матиме можливість наблизитись до лондонців на відстань 3-х балів, якщо виграє свій матч, який має у запасі.

Додамо, що Зінченко отримав середню оцінку за гру з Ліверпулем від статистичних ресурсів. А раніше мережею поширилося відео з кумедною реакцією Зінченка на старий запис, де він пародіює Майкла Джексона.

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