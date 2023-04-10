Валлін назвав винного у зриві бою Усик - Ф’юрі

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбувся через британського боксера.

Про це розповів шведський суперважковаговик Отто Валлін.

"Важко сказати, хто винен, адже я не брав участі в цих обговореннях і переговорах. Але, якщо дивитися збоку, то, правду кажучи, здається, що Ф'юрі занадто багато валяв дурня. Схоже, що наприкінці Усику це вже набридло.

Я так бачу цю ситуацію, дивлячись зі сторони. Не можу стверджувати на сто відсотків, але мені так здається", - сказав Валлін.