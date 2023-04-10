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Валлін назвав винного у зриві бою Усик - Ф’юрі

Отто Валлін прокоментував зрив бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 16:25 337 0
Валлін назвав винного у зриві бою Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Отто Валлін

Джерело - isport.ua.

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбувся через британського боксера.

Про це розповів шведський суперважковаговик Отто Валлін.

"Важко сказати, хто винен, адже я не брав участі в цих обговореннях і переговорах. Але, якщо дивитися збоку, то, правду кажучи, здається, що Ф'юрі занадто багато валяв дурня. Схоже, що наприкінці Усику це вже набридло.

Я так бачу цю ситуацію, дивлячись зі сторони. Не можу стверджувати на сто відсотків, але мені так здається", - сказав Валлін.

Нагадаємо, бій Усика з Ф’юрі не відбудеться.

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