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Маліновський отримав найгіршу оцінку у Марселі за матч з Лор'яном

Українець вийшов на поле на 81-й хвилині матчу
Сьогодні 09:41 473 0
Маліновський отримав найгіршу оцінку у Марселі за матч з Лор'яном
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лор'ян, #Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський отримав 5.9 бали за матч 30-го туру чемпіонату Франції з Лор'яном (0:0).

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Це найгірша оцінка серед всіх гравців команди, які виходили на поле у цьому матчі.

Українець вийшов на заміну на 81-й хвилині. За цей час він зробив 9 доторків до м'яча, 4 передачі (3 точні, 75%), 3 втрати, 1 фол, 1 перехоплення.

На 84-й хвилині Маліновський отримав жовту картку.

Раніше Руслан Маліновський зустрівся з українськими біженцями у Франції в межах асоціації "Марсель-Одеса".

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