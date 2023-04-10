Маліновський отримав найгіршу оцінку у Марселі за матч з Лор'яном

Українець вийшов на поле на 81-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський отримав 5.9 бали за матч 30-го туру чемпіонату Франції з Лор'яном (0:0).

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Це найгірша оцінка серед всіх гравців команди, які виходили на поле у цьому матчі.

Українець вийшов на заміну на 81-й хвилині. За цей час він зробив 9 доторків до м'яча, 4 передачі (3 точні, 75%), 3 втрати, 1 фол, 1 перехоплення.

На 84-й хвилині Маліновський отримав жовту картку.

Раніше Руслан Маліновський зустрівся з українськими біженцями у Франції в межах асоціації "Марсель-Одеса".