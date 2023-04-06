Маліновський: Багато співвітчизників стали фанатами Марселя

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський зустрівся з українськими біженцями у Франції в межах асоціації "Марсель-Одеса".

Українець дав коментар з цього приводу.

"Зараз непрості часи, що те, що відбувається, є несправедливим. Нам важливо допомогти, і я сподіваюся, що наступного разу ми зробимо ще більше. Ми хочемо зробити те саме в цій країні, щоб допомогти тим, хто втік від війни та хто збирається жити тут довго. Знаходження в Марселі в оточенні українців приносить мені задоволення. Багато співвітчизників стали фанатами Марселя з того часу, як приїхали до цього міста", - сказав Маліновський.