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Маліновський: Багато співвітчизників стали фанатами Марселя

Маліновський зустрівся з українськими біженцями у Франції
Сьогодні 17:54 153 0
Маліновський: Багато співвітчизників стали фанатами Марселя
Фото: Getty Images
#Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - La Provence.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський зустрівся з українськими біженцями у Франції в межах асоціації "Марсель-Одеса".

Українець дав коментар з цього приводу.

"Зараз непрості часи, що те, що відбувається, є несправедливим. Нам важливо допомогти, і я сподіваюся, що наступного разу ми зробимо ще більше. Ми хочемо зробити те саме в цій країні, щоб допомогти тим, хто втік від війни та хто збирається жити тут довго. Знаходження в Марселі в оточенні українців приносить мені задоволення. Багато співвітчизників стали фанатами Марселя з того часу, як приїхали до цього міста", - сказав Маліновський.

Напередодні Марсель з Маліновським зіграв внічию з Монпельє.

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