Суркіс: З радістю прийняли б Яремчука назад у Динамо

Динамо з радістю повернули б у команду форварда Романа Яремчука, який наразі грає не найкращий сезон у Брюгге.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Думаю, команда набиратиме, у нас багато молоді. Важко запрошувати гравців. Хотіли форварда румунського запросити, Мірча Луческу домовився, але батьки гравця не захотіли, щоб він їхав. Важко під час війни когось запросити.

Яремчук? Ну, можливо, але має бути в нього бажання, прагнення повернутися до рідної команди. Ми дуже хотіли б такого форварда. Він має складний час, але так буває у будь-якого футболіста. Сподіваюся, у нього все буде гаразд. Я б з радістю прийняв його до "Динамо".

Роман – хороша людина", – сказав Суркіс.