Луческу: Ми створюємо молоду команду, нам треба час

Молоді гравці Динамо до 23-24 років сформуються як футболісти першої команди.

Про це заявив головний тренер киян Київ Мірча Луческу.

"Щоб ці хлопці [Ванат і Царенко - прим.] вийшли на рівень першої команди, їм, перш за все, потрібно отримати досвід. А щоб отримати досвід, потрібен час, потрібно помилятися і вчитися на цих помилках, потрібно грати у футбол. Ці хлопці поки що набирають такий досвід. Думаю, до 23-24 років вони вже сформуються як футболісти першої команди і ми побачимо нове покоління Динамо. У мене подібне було в інших командах. У тому ж Шахтарі ми відкривали молодих бразильців, а потім їх продавали в інші клуби.

Ми створюємо молоду команду, нам треба час, щоб ми заграли на тому рівні, на якому має грати київське Динамо", - сказав Луческу.