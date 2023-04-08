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Луческу: Ми створюємо молоду команду, нам треба час

Сьогодні 21:11 103 0
Луческу: Ми створюємо молоду команду, нам треба час
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Молоді гравці Динамо до 23-24 років сформуються як футболісти першої команди.

Про це заявив головний тренер киян Київ Мірча Луческу.

"Щоб ці хлопці [Ванат і Царенко - прим.] вийшли на рівень першої команди, їм, перш за все, потрібно отримати досвід. А щоб отримати досвід, потрібен час, потрібно помилятися і вчитися на цих помилках, потрібно грати у футбол. Ці хлопці поки що набирають такий досвід. Думаю, до 23-24 років вони вже сформуються як футболісти першої команди і ми побачимо нове покоління Динамо. У мене подібне було в інших командах. У тому ж Шахтарі ми відкривали молодих бразильців, а потім їх продавали в інші клуби.

Ми створюємо молоду команду, нам треба час, щоб ми заграли на тому рівні, на якому має грати київське Динамо", - сказав Луческу.

Раніше Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:0 над Минаєм у 20-му турі УПЛ.

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