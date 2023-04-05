Головне
Реал розгромив Барселону на Камп-Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії
Сьогодні 23:54 16
МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами
Сьогодні 19:38 306
УЄФА не виключить збірну Білорусі з відбору Євро-2024
Сьогодні 17:58 447 1
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька
Сьогодні 15:36 1281
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 15:15 74786 2
Україна залишається у спільній заявці з Іспанією, Португалією та Марокко на проведення ЧС-2030
Сьогодні 14:55 284
Павелка переобрали у виконком УЄФА
Сьогодні 14:41 540
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Сьогодні 12:30 1405
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика
Сьогодні 12:11 1880
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика
Сьогодні 10:25 1406
Прямі трансляції

Інтер Маямі Бекхема запропонує Мессі частку клубу

Ліонель має можливість продовжити контракт з ПСЖ
Сьогодні 22:39 182 0
Інтер Маямі Бекхема запропонує Мессі частку клубу
Фото: Getty Images
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Independent.

Інтер Маямі має намір підписати нападника ПСЖ Ліонеля Мессі влітку.

Про це повідомляє Independent.

Щоб переконати футболіста, йому запропонують частку в клубі. Але Мессі хоче лишитися в Європі до Кубка Америки-2024, щоб отримати ще одну нагоду виграти ЛЧ.

Ліонель має можливість продовжити контракт з ПСЖ на один рік на тих же фінансових умовах.

Аргентинець відкладає це рішення, поки не отримає конкретних відповідей про проєкт команди наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі відхилив пропозицію Аль-Хілаля.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька 1281
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 3475
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 74786 2
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика 1406
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика 1880
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом 1405
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16850
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205870
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 27315
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7355
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19662
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 66685