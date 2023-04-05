Інтер Маямі Бекхема запропонує Мессі частку клубу

Ліонель має можливість продовжити контракт з ПСЖ

Джерело - Independent.

Інтер Маямі має намір підписати нападника ПСЖ Ліонеля Мессі влітку.

Про це повідомляє Independent.

Щоб переконати футболіста, йому запропонують частку в клубі. Але Мессі хоче лишитися в Європі до Кубка Америки-2024, щоб отримати ще одну нагоду виграти ЛЧ.

Ліонель має можливість продовжити контракт з ПСЖ на один рік на тих же фінансових умовах.

Аргентинець відкладає це рішення, поки не отримає конкретних відповідей про проєкт команди наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі відхилив пропозицію Аль-Хілаля.