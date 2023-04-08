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Реал несподівано програв Вільярреалу: результати матчів 28 туру Ла-Ліги

Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала
Вчора 23:59 455 0
Реал несподівано програв Вільярреалу: результати матчів 28 туру Ла-Ліги
#Андрій Лунін, #Атлетік, #Вільярреал, #Ельче, #Осасуна, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

8 квітня у 28 турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
28 тур, 8 квітня

Осасуна - Ельче 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Моренте, 1:1 - 71 Абде, 2:1 - 84 Абде

Еспаньйол - Атлетік 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Вільямс, 0:2 - 75 Вільямс, 1:2 - 90 Дардер

Реал Сосьєдад - Хетафе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Оярсабаль, 2:0 - 60 Кубо

Реал - Вільярреал 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - Торрес (авт), 1:1 - 39 Чуквуезе, 2:1 - 48 Жуніор, 2:2 - 70 Моралес, 2:3 - 80 Чуквуезе

Українець Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.

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