Реал несподівано програв Вільярреалу: результати матчів 28 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
8 квітня у 28 турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
28 тур, 8 квітня
Осасуна - Ельче 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Моренте, 1:1 - 71 Абде, 2:1 - 84 Абде
Еспаньйол - Атлетік 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Вільямс, 0:2 - 75 Вільямс, 1:2 - 90 Дардер
Реал Сосьєдад - Хетафе 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Оярсабаль, 2:0 - 60 Кубо
Реал - Вільярреал 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - Торрес (авт), 1:1 - 39 Чуквуезе, 2:1 - 48 Жуніор, 2:2 - 70 Моралес, 2:3 - 80 Чуквуезе
Українець Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.