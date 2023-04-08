Стала відома оцінка Мудрика за матч Челсі з Вулвергемптоном

Джерело - Чемпіон.
За матч 30-го туру чемпіонату Англії з Вулвергемптоном (1:0) півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав 6,3 бала.
Про це повідомляє статистичний портал WhoScored.
За 25 хвилин Мудрик віддав 2 точні паси, 1 раз успішно обвів суперника, двічі заробив на собі фол і 9 разів торкнувся м'яча.
Оцінка Михайла в 6.3 бали вища, ніж у 6 гравців Челсі. Найкращими гравцями у складі пенсіонерів стали Каліду Кулібалі та Ріс Джеймс. Вони мають по 7.8 балів.
Найкращим у поєдинку було визнано Матеус Нунес (8.2), який забив єдиний гол.