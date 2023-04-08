Стала відома оцінка Мудрика за матч Челсі з Вулвергемптоном

Українець провів на полі трохи більше 25 хвилин

Джерело - Чемпіон.

За матч 30-го туру чемпіонату Англії з Вулвергемптоном (1:0) півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав 6,3 бала.

Про це повідомляє статистичний портал WhoScored.

За 25 хвилин Мудрик віддав 2 точні паси, 1 раз успішно обвів суперника, двічі заробив на собі фол і 9 разів торкнувся м'яча.

Оцінка Михайла в 6.3 бали вища, ніж у 6 гравців Челсі. Найкращими гравцями у складі пенсіонерів стали Каліду Кулібалі та Ріс Джеймс. Вони мають по 7.8 балів.

Найкращим у поєдинку було визнано Матеус Нунес (8.2), який забив єдиний гол.