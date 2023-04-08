Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону: результати матчів 30 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 квітня, у 30-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося сім матчів.
Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Мактоміней, 2:0 - 71 Марсьяль
Український захисник Віталій Миколенко відіграв другий тайм у складі Евертона.
Астон Вілла - Ноттінгем 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Траоре, 2:0 - 90+5 Воткінс
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Тоні (пен), 1:1 - 54 Рая (авт), 1:2 - 61 Ісак
Вулвергемптон - Челсі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Нунес
Українець Михайло Мудрик вийшов на заміну на 68-ій хвилині матчу.
Лестер - Борнмут 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 40 Біллінг
Українець Ілля Забарний увесь матч провів на лаві запасних Борнмута.
Тоттенгем - Брайтон 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Сон Хин Мін, 1:1 - 34 Данк, 2:1 - 79 Кейн
Фулгем - Вест Гем 0:0 (0:0)
Гол: 0:1 - 23 Рід (авт)
Сьогодні, 8 квітня, в англійській Прем’єр-Лізі відбудеться ще один матч:
19:30. Саутгемптон - Манчестер Сіті
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