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Динамо - Минай 2:0: огляд матчу

Голами відзначилися Царенко та Ванат
Сьогодні 17:25 281 0
Динамо - Минай 2:0: огляд матчу
#Динамо Київ, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло перемогу над Минаєм у межах 20 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 8 квітня

Динамо - Минай 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Царенко, 2:0 - 62 Ванат

Склади команд:

Динамо: Нещерет, Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак (Вівчаренко 72), Сидорчук, Лонвейк, Беніто (Гармаш 61), Царенко (Перріс 72), Шепелєв (Рамірес 82), Ванат (Яцик 82).

Запас: Моргун, Боль, Андрієвський, Малиш, Сирота, Волошин, Рамадані.

Минай: Бандура, Гончар, Мельник, Нємчанінов (Рогозинський 82), Кравчук, Булеза - Вітенчук (Петько 65), Шишка (Горін, 46), Гечев (Воробчак 46), Коломоєць (Вишневський 65), Твердохліб.

Запас: Кемкін, Дмитрук, Чуєв, Паламар, Трубочкін, Колесник.

Жовті картки: Горін 57, Яцик 83

Напередодні Ворскла здолала Інгулець.

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