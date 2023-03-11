Манчестер Юнайтед готує трансфер Кейна

Гаррі Кейн влітку може змінити клуб

Манчестер Юнайтед планує влітку підписати 29-річного бомбардира Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє MEN.

Кейн збирався покинути Тоттенгем ще у 2021 році, тоді ним серйозно цікавився Манчестер Сіті. Однак боси "шпор" не відпустили форварда, контракт якого був розрахований ще на 3 роки. Тепер їхнє рішення може змінитися, адже угода найкращого бомбардира в історії клубу завершується вже у 2024-му, тож, у Манчестер Юнайтед є більше шансів на трансфер.

"Червоні дияволи" мають труднощі з нападниками після скандального відходу Кріштіану Роналду – Марсьяля переслідують травми, а Вегхорст апріорі був запасним варіантом для наставника МЮ Еріка тен Гага. Досвідчений Кейн може стати новим лідером на вістрі.

Нагадаємо, Тоттенгем вилетів з усіх кубкових турнірів цього сезону.