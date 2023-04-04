Палмейрас відхилив пропозицію Шахтаря обміняти Педріньйо на Кевіна

Гравець не відповідає команді за профайлом

Палмейрас дійсно отримував пропозицію від Шахтаря щодо обміну Педріньйо на Кевіна.

Про це повідомляє ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Бразильці відповіли відмовою. Журналіст додав, що Педріньйо, на думку головного тренера "зелено-білих" Абеля Феррейри, не відповідає команді за профайлом. Гірники пропонували цей обмін із доплатою в 10 мільйонів євро від бразильського клубу.

Нагадаємо, зараз Педріньйо виступає в оренді за Атлетіко Мінейро. Його чинний контракт із донецьким клубом розрахований до 2025 року. Шахтар придбав 24-річного вінгера влітку 2021 року за 18 мільйонів євро у Бенфіки.

20-річним Кевіном український клуб цікавився взимку, проте сторони не змогли домовитися про суму трансферу. Повідомлялося, що остання пропозиція становила 15 мільйонів євро і була відхилена.

Нагадаємо футболісти Чорноморця отримають преміальні за нічию з Шахтарем.