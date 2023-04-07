У Вересі стався конфлікт: футболісти побилися, Вірт захворів

Напередодні матчу з львівським Рухом на одному з тренувань рівненського Вересу трапився серйозний конфлікт.

Про це повідомляє Спортивка.

Все дійшло навіть до того, що між футболістами "червоно-чорних" Віталієм Дахновським та Геннадієм Пасічем сталася бійка.

Важливо, що йдеться не про якусь штовханину, а про справжню бійку. Причини сутички між вищезгаданими виконавцями "народного клубу" наразі достеменно невідомі.

Крім того, на останньому тренуванні Вереса не було головного тренера команди Юрія Вірта. Причиною відсутності керманича рівнян називають начебто хворобу в фахівця.

Все виглядає так, ніби на тлі невдалих результатів у рівненському колективі неабияк зіпсувалася атмосфера і зараз вона є вкрай "нездоровою". Хоча з іншого боку це навпаки може додати гравцям Вереса певної спортивної злості та заряду на матч проти Руху, який вже встиг стати для них принциповим суперником.

Нагадаємо Кривбас у меншості здолав Верес у 19 турі УПЛ.