Головне
Ворскла здолала Інгулець у 20 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 323
У Вересі стався конфлікт: футболісти побилися, Вірт захворів
Сьогодні 20:22 125
Стала відома дата повернення в ринг Митрофанова
Сьогодні 20:09 272
Прометей переграв Тарту у півфіналі Латвійсько-естонської ліги
Сьогодні 18:10 229
Президент Федерації плавання: Ми готові до найрадикальніших дій
Сьогодні 17:54 162
Нічия, що мала бути перемогою: 24 роки тому Динамо зіграло феєричний матч проти Баварії у півфіналі ЛЧ
Сьогодні 17:06 376
Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:09 797
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
Сьогодні 12:25 1148
Збірна Англії по пенальті переграла Бразилію в жіночій Фіналіссімі
Сьогодні 08:53 347
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal
Вчора 20:20 523
Прямі трансляції

У Вересі стався конфлікт: футболісти побилися, Вірт захворів

Сьогодні 20:22 125 0
У Вересі стався конфлікт: футболісти побилися, Вірт захворів
#Верес

Джерело - sportyvka.com.ua.

Напередодні матчу з львівським Рухом на одному з тренувань рівненського Вересу трапився серйозний конфлікт.

Про це повідомляє Спортивка.

Все дійшло навіть до того, що між футболістами "червоно-чорних" Віталієм Дахновським та Геннадієм Пасічем сталася бійка.

Важливо, що йдеться не про якусь штовханину, а про справжню бійку. Причини сутички між вищезгаданими виконавцями "народного клубу" наразі достеменно невідомі.

Крім того, на останньому тренуванні Вереса не було головного тренера команди Юрія Вірта. Причиною відсутності керманича рівнян називають начебто хворобу в фахівця.

Все виглядає так, ніби на тлі невдалих результатів у рівненському колективі неабияк зіпсувалася атмосфера і зараз вона є вкрай "нездоровою". Хоча з іншого боку це навпаки може додати гравцям Вереса певної спортивної злості та заряду на матч проти Руху, який вже встиг стати для них принциповим суперником.

Нагадаємо Кривбас у меншості здолав Верес у 19 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко привітав наймолодшого сина з днем народження – в коментарях долучились легенди Челсі Шевченко привітав наймолодшого сина з днем народження – в коментарях долучились легенди Челсі 503
Ворскла - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 777
Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу 797
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі 1148
Український гральний бізнес сплатив 423,5 млн грн податків у березні Український гральний бізнес сплатив 423,5 млн грн податків у березні 491
Реал підпише новий контракт з Камавінгою Реал підпише новий контракт з Камавінгою 520
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19687
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31644 3
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 66717
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43317
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1120
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9074