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Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі

Світло в кінці тунелю є
Сьогодні 12:25 Юлія Охрименко 799 0
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Увірватися в АПЛ у 22 роки та підкорити серця вболівальників неймовірно складно, навіть якщо гравець у рідному чемпіонаті вважається одним із найкращих. Немає сумнівів, Михайло Мудрик – талановитий футболіст, але Прем'єр-ліга поки що не приймає його попри класні дебютні 35 хвилин у матчі з Ліверпулем.

Англія чекала в особі Мудрика другого Мбаппе чи Вінісіуса. "Мудрик – талант", – говорив Даріо Срна. Мірча Луческу назвав футболіста "копією Мбаппе з великим потенціалом". А Роберто Де Дзербі впевнений, що в майбутньому Михайло "зможе боротися за Золотий м'яч". Сесар Аспілікуета, 33-річний захисник Челсі, розглянув дивовижне поєднання футбольних якостей Мудрика: "Це гравець, який вміє швидко переходити від комбінаційного футболу в гру на просторі, коли необхідна швидкість". Вболівальники Челсі після дебютного виходу Мудрика побачили в ньому маленьку копію Азара. А сам Михайло фанатіє від Неймара.

Але всі порівняння та гучні дифірамби розбилися, як фарфорова ваза, вже після наступних короткочасних та не дуже виходів вінгера на поле у синій футболці.

Зважаючи на все перераховане, виникає природне запитання: чому Мудрик за кожен свій вихід на поле отримує найнижчі оцінки серед своїх одноклубників та критику вболівальників?

На молодому футболістові, якому ще багато чого слід навчитися, лежить величезний тягар відповідальності у 100 млн євро. Шахтар віртуозно продав Мудрика після одного результативного сезону на високому рівні. Так, гравець яскраво виступив у Лізі чемпіонів – шість матчів, три голи та два асисти. Для 22-річного хлопця це чудовий результат. Але Мудрик, як і більшість молодих футболістів, нестабільно грав. Два матчі з РБ Лейпциг – прямий доказ. У першому – гол та дві результативні. У другому ж Михайло ніяк себе не проявив.

Слід враховувати й той факт, що в Челсі у Мудрика набагато крутіші суперники, ніж в УПЛ.

Перша проблема

Мудриком у Шахтарі захоплювалися Де Дзербі та Йовичевич. Не дивно. Але для того, щоб Михайло давав результат, обидва тренери звільнили футболіста від роботи в обороні. Хорват не практикує високий пресинг регулярно, а в Лізі чемпіонів його (пресингу) взагалі не було. В обороні Мудрик не брав участі. "Я не бачу сенсу, щоб найкращий атакувальний гравець команди бігав назад. У мене Мудрик вільний від дій в обороні", – зазначав Йовичевич.

Фото - ФК Шахтар

 Відповідно, Мудрик не вміє ґрунтовно відпрацьовувати в обороні. В АПЛ так не можна. Суперники свідомо навантажують лівий фланг, а Михайло, якщо й повертається в захист, то пішки, від чого складається враження, що футболіст вийшов просто на прогулянку.

У Челсі кожен гравець зірка, яка відпрацьовує як в атаці, так і в обороні. У Мудрика поки що немає шансу виграти конкуренцію у Фелікса, Пулішича, Маунта, Стерлінга. Для того, щоб когось із них посунути, українцеві треба проявити характер, максимум терпіння та працювати на всі триста відсотків.

Друга проблема

Не секрет – Мудрик часто перетримує м'яч. На перший погляд, у Михайла чудовий дриблінг, поставлений удар. Він може сміливо розгойдувати двох-трьох суперників. Це дуже гарно. Іноді результативно. Але за віртуозним дриблінгом найчастіше слідує втрата м'яча. Класний гравець – це набагато більше, ніж те, що помітно спочатку. Це як цукерка: в яскравій обгортці можуть бути зовсім не смачні солодощі.

Часто Мудрику заважає егоїзм. Яскравий приклад – матч з Астон Віллою. Михайло виходить віч-на-віч з Еміліано Мартінесом. Слабкий невиразний удар – м'яч у руках голкіпера. В іншому ж епізоді егоїзм і бажання проявити себе завадили Мудрику просто віддати пас на Гаверца, який відкривався під передачу на порожні ворота. А як же потрібен був цей гол Челсі та ще один асист нашому вінгеру.

Третя проблема

Михайло чудово почувається, отримуючи передачу в ноги, вміє знайти вільний простір і відкритися за спинами суперників. Але у складних моментах Мудрик губиться, не дочитує опонента до кінця. В сучасному футболі гравець має прорахувати дії опонента на три кроки вперед, щонайменше. Власне, це одна з причин, через яку Кукурелья ігнорував Мудрика і не пасував на нього в лютому.

Четверта проблема

Мудрик найчастіше приймає м'яч спиною до воріт суперника, відтак він повинен здійснювати зайві рухи для розвороту. Це не проблема, зважаючи на його техніку. Особливо, якщо Михайла не накривають два-три захисники суперника і є вільний простір, що часто відбувалося в УПЛ. У Челсі ж на розворот йдуть секунди, які суперник успішно використовує для відбору м'яча. Та й ніхто йому не подарує в АПЛ вільний простір.

П'ята проблема

Весь сезон команда крокує дуже нестабільно. За наявності безлічі класних футболістів Поттер так і не знайшов оптимальний стартовий склад. Нескінченні експерименти ніколи не приводили команди, навіть найкрутіші, до чудового результату. Ось Челсі й посідає 11-те місце в АПЛ. Плюс, звісно, велика кількість травмованих. Незрозумілий стан усієї команди не може не позначитися на результаті одного конкретного гравця. Надто на 22-річному новачкові, який знаходиться лише на шляху пошуку найкращого себе.

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Про недоліки Мудрика казав і його партнер по збірній Олександр Караваєв: "Якщо говорити про стабільність у Мудрика та Довбика, я віддам голос за Артема, який протягом кількох сезонів регулярно показує результат. Михайло – талановитий та працьовитий, але йому потрібен час, щоб стати ключовим гравцем не тільки в УПЛ".

Висновок

Можливо, Шахтарю слід було прислухатися до думки більшості експертів. Навіть враховуючи величезний талант Мудрика, не коштує він 100 мільйонів євро. Може, трохи менше грошей і перехід до Арсенала, як того прагнув сам гравець, дали б набагато кращий результат.

Все це ні в якому разі не применшує переваг футболіста. Це свідчить лише про те, що очікувати гучного результату від Мудрика сьогодні й зараз помилково. У Михайла, напевно, все вийде, але завтра. Звичайно, важливо врахувати, хто тренуватиме Челсі та який футбол він запропонує. Атакувальних гравців спокійні короткі перепасування не годують. Для Мудрика найкращий варіант – простір, контратаки.

Втім, про це можна буде розмірковувати після призначення постійного головного наставника та літньої паузи. А поки ж українець працюватиме під керівництвом Френка Лемпарда, який вміє розкривати молодих гравців. Якщо ж далі клуб очолить хтось подібний, то в Мудрика справді попереду велике майбутнє у Челсі, АПЛ та світовому футболі зі Золотим м'ячем.

Юлія Охрименко, Чемпіон

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