Бакалов: Про академію Руха вже добре знають в Європі

Молодіжні команди Руха часто запрошують на міжнародні турніри.

Про це розповів директор академії клубу Юрій Бакалов.

"У цьому плані ми працюємо дуже продуктивно. За сприяння керівництва футбольного клубу Рух беремо участь у різноманітних турнірах, і їх кількість збільшується. За кордон на змагання, куди також приїжджають вихованці світових футбольних топклубів, їдуть і наші старші, і молодші вихованці.

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Ось зараз команда 2012-го року народження поїхала в Італію на турнір, перед цим відбувався турнір в Угорщині. Наша команда U-17 Володимира Безуб’яка брала участь в Італії в Кубку В’яреджі, були й інші поїздки на представницькі турніри. У цьому плані маємо зелене світло від клубу. Плюс про Академію Руха вже добре знають у Європі, нас запрошують, і ми залюбки відгукуємося на ці запрошення", – сказав Бакалов.