Моурінью запропонували роботу в Саудівській Аравії

Португалець зможе заробляти 60 млн євро на рік

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью отримав пропозицію продовжити свою кар’єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

З португальцем контактувало правління країни. У нього є вибір - працювати зі збірною, Аль-Насром, де виступає Кріштіану Роналду, або Аль-Ахлі, який зараз перебуває у другій лізі.

Моурінью роздумує над цим варіантом. У Саудівській Аравії він зароблятиме 60 мільйонів євро на рік.

Йдеться про потенційну угоду на 2 сезони, але у Жозе залишиться опція розірвання договору за власним бажанням після першої проведеної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью може повернутися в АПЛ.