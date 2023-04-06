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Ломаченко: Хейні має великий досвід у великих поєдинках

Василь Ломаченко прокоментував бій з абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Девіном Хейні.
Сьогодні 12:14 212 0
Ломаченко: Хейні має великий досвід у великих поєдинках
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні має досвід у великих поєдинках.

Про це розповів наступний суперник американця - Василь Ломаченко.

"Другий бій Хейні із Камбососом – це високий рівень. Тепер у Девіна великий досвід у великих поєдинках, він дуже сильний і розумний боксер, мені подобається його стиль, тому це буде дуже важкий бій.

Чи можна порівнювати Хейні з Мейвезером? Можливо, я не певен. Як на мене – не можна, але можливо хтось вважає, що можна", - сказав Ломаченко.

Раніше Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів.

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